Pistole nascoste scoperte dalla polizia: due sequestri

Stamattina gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Barbiere di Siviglia hanno notato, in prossimità di alcuni box di un edificio, un uomo che, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente.

I poliziotti hanno effettuato un controllo e, sotto un pannello di legno tra alcuni cumuli di materiale di risulta all’interno di due diverse custodie, hanno rinvenuto una pistola calibro 9 e una pistola calibro 8, entrambe a salve e prive del tappo rosso, mentre, in un vano contatori dello stabile, hanno trovato un’altra pistola a salve calibro 8 anch'essa priva del tappo rosso.

Ieri pomeriggio, invece, gli agenti del Commissariato Pianura hanno effettuato un controllo in uno stabile di via Claude Monet dove hanno rinvenuto, in una busta all’interno di un incavo ricavato nel muro di una rampa di scale, una pistola cal 9x21 con 14 cartucce dello stesso calibro.