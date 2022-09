Quattro giornate di Napoli: la commemorazione nel 79esimo anniversario

In occasione del 79° Anniversario delle Quattro Giornate di Napoli Il Sindaco Gaetano Manfredi ha partecipato alla cerimonia di deposizione di corone d’alloro presso il Mausoleo di Posillipo, Piazza Bovio (lapide ingresso Camera di Commercio e Piazza Carità (stele Salvo D’Acquisto). “È molto importante ogni anno ricordare e celebrare le 4 giornate di Napoli.

Napoli è il luogo da cui è partita una grande resistenza popolare grazie alla quale i nazi-fascisti sono stati cacciati dalla nostra città. Ci furono enormi sacrifici e atti di eroismo da parte di militari, partigiani, cittadini normali. Conservare la memoria di quegli eventi è importante per tutti noi ma soprattutto per i giovani. L’anno prossimo ci sarà l’anniversario degli 80 anni delle 4 giornate e siamo già al lavoro per un grande programma di ricordo e commemorazione di uno dei periodi più importanti della storia di Napoli” ha dichiarato Manfredi.