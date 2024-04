La denuncia di Visone: "Hanno rubato il marchio Quartieri Spagnoli. Vendono online le magliette"

Sasi Visone è una vera e propria istituzione nei Quartieri Spagnoli. Oltre al negozio di parrucchiere Hair Studio 76, che offre gratuitamente da anni la messa in piega alle donne con pensione sociale e al barrucchiere, è l'ideatore del brand di abbigliamento Quartieri Spagnoli officiale, che ha visto come testimonial tanti vip in questi anni.

Visone ha contattato NapoliToday per denunciare la duplicazione illegale delle maglie con il Marchio Quartieri Spagnoli: "Abbiamo scoperto da tempo l'esistenza di un sito che ci ha copiato letteralmente le maglie. La cosa triste è che noi con il ricavato di queste t-shirt sosteniamo una scuola calcio popolare dove le famiglie bisognose mandano i bambini a giocare a calcio anche se non possono pagare la retta. Il brand dunque non può essere utilizzato a scopo di lucro. Abbiamo già denunciato alle autorità nel gennaio 2023 tali riproduzioni illegali, ma chi ci copia vende ancora regolarmente il nostro prodotto online. Abbiamo provato a contattarli, ma invano".

La nascita del brand Quartieri Spagnoli

"Nasci nei vicoli dei Quartieri Spagnoli e cresci nel momento storico peggiore dovuto alla criminalità che li attanagliava, vedevi la gente su via Toledo guardare i vicoli e tirare dritto. Diventi adulto, cresci, viaggi e vedi che altri posti del mondo meno belli di dove sei nato tu che sono diventate mete turistiche, ti guardi in giro e pensi che chi viene nei vicoli non porta mai a casa un souvenir un ricordo. Allora ti sfiora l’idea di creare un brand identitario, una maglia che a caratteri cubitali indichi la tua provenienza", è stata la motivazione che ha spinto Sasi Visone, alcuni anni fa, a lanciare il brand.

"A noi venne l'idea di realizzare la maglietta dei "Quartieri Spagnoli", indossata negli anni da tanti vip, anche internazionali. Le abbiamo iniziate a regalare a coloro che abbiamo semrpe stimato. Sono piegate nello scatolo della pizza per rimarcare ancora di più la nostra napoletanità. Jennifer Lopez, Bono Vox, Eros Ramazzotti, Manuel Agnelli, Madame, Sabrina Impacciatore, Elodie, Mara Venier, Emma Marrone, Giuliano Sangiorgi, Serena Rossi, Maria Grazia Cucinotta, Alessandro Gassmann, sono solo alcuni tra coloro che le hanno ricevute o indossate. Accettano tutti con piacere perchè sanno che con le vendite sosteniamo lo Spartak San Gennaro, scuola di calcio popolare in cui le famiglie in difficoltà non pagano la retta mensile. Noi ci sentiamo fieri di essere napoletani e con il nostro progetto miriamo a far conoscere nel profondo la vera essenza dei Quartieri Spagnoli in tutto il mondo, valorizzando chiese, monumenti, piazze, gastronomia e tutto ciò che caratterizza la napoletanità più autentica", conclude Visone.