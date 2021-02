Feste in strada e assembramenti ai Quartieri Spagnoli: "E' così ogni sera"

"Ogni giorno è così, centinaia e centinaia di giovani, bevono e si divertono, senza la minima attenzione per distanziamenti o per le norme anti Covid. E i ristoranti poi devono chiudere. Tutto ciò non è giusto".

E' la denuncia dei residenti dei Quartieri Spagnoli dopo l'ennesimo assembramento registratosi oggi all'ora dell'aperitivo pomeridiano in uno dei vicoli più battuti dai giovani, senza nessun rispetto per le nome anti Covid, nell'ultima serata di zona gialla in Campania (domenica il passaggio ad arancione).