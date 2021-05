La mappa dei contagi Covid a Napoli: ecco i quartieri con più positivi e dove si muore maggiormente

L'Asl Napoli 1, nell'ambito della sorveglianza integrata sui casi di Covid-19, diffonde un importante aggiornamento. Sono 67556 i casi totali che hanno interessato Napoli città e Capri e 1765 i deceduti. 61956 i guariti in totale. Gli attualmente positivi sono 3836, 339 ricoverati in ospedale e 19 in terapia intensiva. L'età media dei postivi Covid è di 44 anni, mentre dei deceduti è 76 anni. Il tempo medio tra un caso di positività riscontrato e il decesso è 16 giorni.

La mappa dei quartieri

Nel rapporto dell'Asl Napoli 1 è possibile ricostruire la diffusione del virus nei quartieri cittadini, evidenziando quali sono stati quelli con più casi Covid e con più decessi dall'inizio della pandemia. Fuorigrotta 5006 è il quartiere che ha fatto registrare più casi, seguito da Pianura 4358, dall'Arenella 3796 e dall'Avvocata 2241. Considerando invece l'incidenza, ossia la quantità di casi rispetto alla popolazione Secondigliano è in vetta con l'8,56%, seguito da San Pietro a Patierno con l'8,34% e da Scampia con l'8,11%. Per quanto concerne invece la mortalità il triste primato spetta al Porto con lo 0,29%, seguito da San Giovanni a Teduccio 0,25% e Secondigliano 0,25%.