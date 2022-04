Covid, quarta dose vaccino: il calendario e dove farla

"Al via la somministrazione della seconda dose booster per gli over 80, per gli ospiti dei presidi residenziali per anziani e per i soggetti di età compresa tra i 60 e gli 80 anni che presentino specifici fattori di rischio per la progressione verso una forma severa di Covid". Ad annunciare l’avvio della somministrazione delle “quarte dosi” di vaccino è il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva.

"Proseguiamo a ritmo sostenuto con la campagna vaccinale e siamo entrati in una nuova importante fase - aggiunge Verdoliva - L’offerta resta capillare attraverso i centri vaccinali e i distretti, con il preciso intento di dare attuazione alle linee guida dettate dal presidente Vincenzo De Luca per confermare nel tempo la capacità di somministrazione in termini di dosi giornaliere".

Ripetuto e sostenuto è anche "l’appello alla vaccinazione a chi ancora non l’ha fatta, o la seconda e terza dose a chi deve ancora completare il ciclo vaccinale. Periodicamente, la direzione generale dell’Asl Napoli 1 Centro provvede inoltre a rimodulare l’offerta, in termini di giornate ed orari, dei principali Centri Vaccinali così da venire incontro alle esigenze dei cittadini".

Da parte dell'Asl resta invariato l’invito a non recarsi solo presso il grande hub vaccinale di “Fagianeria” bensì di sfruttare in pieno l’offerta garantita ai cittadini che è strutturata attraverso vari centri distribuiti in modo capillare su tutto il territorio. Si può ricevere il vaccino presso i distretti sanitari di base, la rete delle farmacie e dai medici di medicina generale nonché presso i Pediatri di Libera Scelta e presso gli Istituti scolastici che aderiscono alla campagna vaccinale.

Di seguito il nuovo calendario della rete dei Centri Vaccinali e punti vaccinali.

PROGRAMMA da 16 al 24 APRILE 2022

Centro Vaccinale

FAGIANERIA REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

- dai 12 e fino a over 80

SABATO 16 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 prosegue fascia età 5 - 11

DOMENICA 17 [chiuso]

LUNEDÌ 18 [chiuso]

MARTEDÌ 19 dalle ore 09,00 alle ore 14,00

MERCOLEDÌ 20 dalle ore 09,00 alle ore 14,00

GIOVEDÌ 21 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 prosegue fascia età 5 - 11

VENERDÌ 22 dalle ore 09,00 alle ore 14,00

SABATO 23 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 prosegue fascia età 5 - 11

DOMENICA 24 dalle ore 09,00 alle ore 14,00

Centro Vaccinale

FAGIANERIA REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

- esclusivamente fascia età 5 – 11

organizzato un allestimento ed un intrattenimento speciale e dedicato

SABATO 16 dalle ore 14,00 alle ore 18,00

GIOVEDÌ 21 dalle ore 14,00 alle ore 18,00

SABATO 23 dalle ore 14,00 alle ore 18,00

Centro Vaccinale

ISOLA di CAPRI presso il Distretto Santario di base n°73

via le botteghe n°30

- dai 12 e fino a over 80

GIOVEDÌ 21 dalle ore 09,00 alle ore 13,00

- esclusivamente fascia età 5 – 11

GIOVEDÌ 21 dalle ore 13,30 alle ore 16,30

Centro Vaccinale

DISTRETTI SANITARI di base

- dai 12 e fino a over 80 dal LUNEDÌ al VENERDÌ, ore 9,00 / ore 16,30

DSb n°24… Chiaia / San Ferdinando / Posillipo

corso Vittorio Emanuele n°691

DSb n°25… Bagnoli / Fuorigrotta

via Davide Winspeare n°67

DSb n°26… Pianura / Soccavo

via Scherillo n°12

DSb n°27… Arenella / Vomero

via San Gennaro Antignano n°42 / via Mario Fiore n°6

DSb n°28… Chiaiano / Piscinola / Marianella

via della Resistenza n°25

DSb n°29… Stella / San Carlo all'Arena

via San Gennaro dei Poveri n°25

DSb n°30… Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno

viale IV aprile n°50

DSb n°31… Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino

via Egiziaca a Forcella n°18

DSb n°32… Ponticelli / Barra / San Giovanni a Teduccio

via Bernardo Quaranta n°2B

DSb n°33… San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale

via Acquaviva n°64



inoltre:

- presso gli studi dei MMG / farmacie aderenti alla campagna vaccinale;



Centri Vaccinali già esistenti presso i DISTRETTI SANITARI di base

Pediatrici - esclusivamente fascia età 5 – 11 il MERCOLEDÌ ore 14,00 / ore 18,00

e come da ulteriori indicazioni di ogni singolo Centro Vaccinale Pediatrico

DSb n°24… Chiaia / San Ferdinando / Posillipo

- corso Vittorio Emanuele n°690

DSb n°25. Bagnoli / Fuorigrotta

- via Davide Winspeare n°67

DSb n°26….. Pianura / Soccavo

- via Scherillo n°12

DSb n°27….. Arenella / Vomero

- via San Gennaro Antignano n°42

DSb n°28….. Chiaiano / Piscinola / Marianella

- via della Resistenza n°25

DSb n°29 .. Stella / San Carlo all'Arena

- via Scudillo a Pietravalle n°24/26

DSb n°30 .. Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno

- via Valente n. 31

DSb n°31….. Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino

- via Egiziaca a Forcella n°18 (Presidio Annunziata)

DSb n°32….. Ponticelli / Barra / San Giovanni a Teduccio

- via P. Ammendola n°1

DSb n°33….. San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale

- vico Dattero alla Maddalena n°2

inoltre:

- presso gli studi dei Pediatri di Libera Scelta aderenti alla campagna vaccinale;

I numeri per il "sostegno psicologico" alla vaccinazione

L'Asl ricorda che "l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e provincia e l’Asl Napoli 1 Centro, in collaborazione tra loro, e grazie alla disponibilità offerta da numerosi medici volontari in pensione, continuano ad assicurare un numero verde a disposizione della cittadinanza, che fornisce riscontro a possibili quesiti di natura strettamente medico-scientifica anche per i genitori che si apprestano a decidere di vaccinare i figli in fascia di età 5 - 11, sulla base delle direttive fornite dai documenti elaborati dalle istituzioni preposte".

Il numero verde 800.95.44.27, è attivo dalle ore 09:00 alle ore 14:00 dal lunedì al venerdì.

Attivo anche l'ascolto telefonico “sostegno psicologico” ai numeri: 081-2549083, 081-2549283 e 081-2548410 anche per i genitori che si apprestano a decidere di vaccinare i figli in fascia di età 5 - 11. Chiamando questi numeri (dal lunedì al venerdì - ore 9,00 / 13,00) gli utenti dell’Asl Napoli 1 Centro che vogliono avere un sostegno psicologico per accedere alla vaccinazione troveranno ascolto diretto, con la possibilità di un vero e proprio accompagnamento psicologico alla vaccinazione, previa valutazione degli operatori e successivo appuntamento.

"Il servizio – conclude Verdoliva a proposito di quanto introdotto lo scorso ottobre – continua per dare la possibilità, a coloro che lo vorranno e sono numerosi quelli che abbiamo già accolto, di ottenere un sostegno in termini di ascolto e consapevolezza, così da superare condizioni emotive che bloccano o ostacolano processi decisionali importanti per la salute di tutti".