Finita la quarantena per il Covid, spara i fuochi d'artificio in strada: denunciato

Può la gioia di aver finito la quarantena per il Covid giustificare gesti che infrangono le regole. Probabilmente non avrà fatto queste valutazioni un 57enne napoletano che ha deciso di festeggiare in maniera abbastanza eccentrica. Ieri sera gli agenti del commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, passando lungo via Francesco Petrarca hanno notato un uomo che stava facendo esplodere una "batteria" di fuochi d’artificio per festeggiare la fine della quarantena domiciliare a cui era stato sottoposto a causa del Covid-19. Questa almeno la spiegazione data agli agenti da parte del 57enne napoletano che è stato comunque denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose.