Penisola Sorrentina e Capri senz'acqua, è emergenza vera: la testimonianza

È molto grave la situazione che sta coinvolgendo residenti e turisti nella Penisola Sorrentina e a Capri. L'esplosione di una condotta idrica a Castellammare di Stabia, giovedì, ha di fatto messo in crisi l'erogazione di acqua in un'area vastissima e in un lasso di tempo che sta diventando a questo punto insostenibile. A tutto il pomeriggio di oggi non è chiaro quando la situazione potrà tornare alla normalità, e quanto riportato dalla Gori - la società che gestisce il servizio - non è confortante.

La testimonianza dalla Penisola

Abbiamo raccolto la testimonianza di una residente a Piano di Sorrento, che lamenta non soltanto una intollerabile lentezza nella risoluzione del problema, ma anche una "disparità di trattamento" tra zona residenziale e zona turistica della città. "Ci avevano detto - spiega a NapoliToday - che la situazione si sarebbe normalizzata già ieri intorno alle 12, poi in serata, adesso si parla della mezzanotte di oggi. La zona residenziale, quella in cui vivo, è del tutto senz'acqua, al contrario della zona in cui ci sono ristoranti e alberghi che invece adesso è servita. È paradossale che l'acqua arrivi lì, più in alto, e non da noi". Intanto si fa quello che si può: "Viviamo di acqua in bottiglia, facciamo tutto con l'acqua in bottiglia. Davvero è una situazione estrema".

A Capri ordinanze sugli arrivi

Intanto poco dopo le 9 di oggi il sindaco di Capri ha stabilito lo stop agli arrivi sull'isola, pesantemente colpita dall'emergenza. Nel dettaglio, l'ordinanza a firma Paolo Falco ha vietato gli arrivi a Capri per i non residenti, questo "fino al cessare dell'emergenza idrica". Fin dal principio era comunque concesso di raggiungere l'isola ai veicoli dedicati all'approvvigionamento delle merci, del personale sanitario, delle forze dell'ordine e trasporti. Nel pomeriggio poi è stato dato il via libera anche ai clienti di strutture ricettive che abbiano "disponibilità di risorse idriche sufficienti a garantirne l'ospitalità e che presentino alla biglietteria attestazione di prenotazione".

Lo stop allo sbarco dei turisti a Capri ha provocato in mattinata conseguenze nei porti di partenza verso l'isola azzurra, a cominciare dal Molo Beverello di Napoli dove si sono registrate lunghe file di passeggeri alle biglietterie delle compagnie di navigazione. Non appena l'ordinanza è stata notificata - in qualche caso da parte delle forze dell'ordine direttamente ai botteghini delle compagnie - è avvenuto lo stop immediato alla bigliettazione, e addirittura le navi e gli aliscafi che erano già partiti sono stati contattati via radio dall'autorità marittima che ne ha disposto il ritorno in porto.

Situazione più tranquilla al porto di Sorrento, l'altro hub di partenza per Capri, dove si sono registrate file lunghe ma ordinate e turisti in attesa di rimborsi o di partire per altre località raggiungibili via mare.

Il problema a Castellammare

A causare tanti disagi il fatto che non si sia ancora risolto il problema del guasto alla conduttura idrica a Castellammare di Stabia, verificatosi giovedì.

Questo il comunicato di Gori, l'azienda che fornisce il servizio: "In riferimento al guasto improvviso alla condotta adduttrice che serve la Penisola Sorrentina e l’Isola di Capri, verificatosi giovedì 20 giugno presso la Strada Statale 145, nel comune di Castellammare di Stabia, si informa che i lavori di riparazione e le attività connesse al ripristino del servizio sono stati completati nei tempi previsti". Poi le note dolenti: "Tuttavia, alla riapertura del flusso idrico, si sono presentate problematiche tecniche che determinano ancora carenze idriche in diverse località dei comuni della Penisola Sorrentina e nell’intera isola di Capri". "Sono in corso - conclude l'azienda - tutti gli approfondimenti e le verifiche per risolvere le criticità e ripristinare il servizio. Seguiranno aggiornamenti tempestivi sull’evoluzione delle attività in corso".

Riunione in programma sui soccorsi

Alle ore 17 di oggi il prefetto di Napoli Michele Di Bari presiederà una riunione di aggiornamento del Centro coordinamento soccorsi. Intanto da Napoli a Capri sono state inviate navi cisterna per rifornire l'isola di acqua. "Ci siamo subito attivati per fronteggiare quanto sta accadendo sull'isola di Capri - le parole di Di Bari - In mattinata ho convocato il Centro coordinamento soccorsi con i due sindaci dell'isola, la Protezione civile e le forze dell'ordine. I tecnici, intanto, stanno lavorando per la soluzione del problema". "Il primo obiettivo - aggiunge il prefetto - è stato quello di garantire l'acqua all'ospedale".