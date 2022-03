Danni alla rete idrica, manca l'acqua in città: cittadini fuoriosi

Manca da quasi due giorni l'acqua nel comune di Marano per alcuni danni causati alla rete idrica. Il Comune, in una nota, spiega: ”Si comunica alla cittadinanza che a seguito di atti dolosi, posti in essere da soggetti al momento non identificati presso l’impianto di sollevamento idrico, il servizio risulterà interrottoper il tempo strettamente necessario agli interventi di rifunzionalizzazione“..

Stando ad alcune informazioni, l'impianto idrico sarebbe stato preso di mira da alcuni ignoti che avrebbero trafugato dei cavi in rame ed una pompa. Intanto i cittadini sono furiosi e molti esprimono il proprio disappunto via social. "Non è possibile pensare di togliere l'acqua, un bene primario, a tante persone", scrive un utente. Molti altri commenti di questo tenore sono stati diffusi, con la speranza che la situazione possa tornare presto alla normalità.