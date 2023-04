Asse mediano, la riapertura è un'Odissea: "Problemi anche per la zona ospedaliera"

Non saranno brevi i tempi per la riapertura del tratto di Asse mediano interessato recentemente dal furto di alcune barriere di carreggiata. A dirlo è il presidente della Municipalità 8 Nicola Nardella. Nardella, ai microfoni di NapoliToday, ha espresso la propria preoccupazione non solo per i lunghi tempi di ripristino, ma anche per i disagi che la chiusura sta causando a chi - per vari motivi - deve raggiungere la zona ospedaliera.

Ricordiamo che il tratto è stato chiuso lo scorso 10 aprile e riguarda soprattutto il quartiere di Scampia. Sono, infatti, due i punti "colpiti": l'uscita, appunto, di Scampia e la rampa presente in via Giovanni Antonio Campano. Nella giornata di lunedì scorso un nuovo sopralluogo è stato effettuato, ma la soluzione del problema non sembra vicina. ed è per questo che il presidente Nardella ha scritto nuovamente al prefetto di Napoli chiedendo un tavolo urgente.

"Serve almeno un mese per la riapertura"

"Ritengo che la situazione sia più grave di quello che si crede. Nel senso che il tratto di strada coinvolto è significativo: sono diverse centinaia di metri. In questi giorni la ditta che si sta occupando dei lavori sta provando a ripristinare l'utilizzo dell'Asse mediano. Il punto è che non si prevedono tempi brevi. Si prevede quanto meno un mese per risolvere il problema. Io ho sollecitato l'assessore Cosenza ad intensificare le risorse umane impiegate per il ripristino del tratto", ha detto Nardella.

"Problemi per raggiungere la zona ospedaliera"

"A mio avviso - ha continuato - bisogna intensificare anche la vigilanza lungo le rampe: Il timore è che ci possano essere nuovi furti di materiali. Quindi, le pattuglie dell'Esercito che sono lì in pianta stabile dovrebbero muoversi lungo tutta l'area oggetto dei lavori. Ho scritto anche al Prefetto, ma questo è un timore che ho espresso già dal primo giorno di chiusura2.

"Io chiedo anche la convocazione di un tavolo urgente in Prefettura per poter discutere del blocco dell'Asse mediano che sta creando grossi disagi anche sull'area di Chiaiano che è un punto di interconnessione con la zona ospedaliera", ha concluso.