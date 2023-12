Schianto mortale sulla Variante: fissati i funerali della giovane Mery

Sono stati fissati i funerali di Mery Conte, la giovane morta qualche giorno fa in uno schianto sulla Variante ad Aversa. L'ultimo saluto alla 23enne, morta a causa del violento impatto, si terrà domani martedì 19 dicembre a Qualiano. La salma partirà alle 15 per poi arrivare nella chiesa Maria Santissima Immacolata. L'incidente è avvenuto la sera del 13 dicembre scorso, sul viale della Libertà.

Poco dopo mezzanotte la Mini Cooper con a bordo tre persone (Mery, il fidanzato alla guida e una loro amica) si è schiantata contro un muro divisorio. A causare l'incidente sarebbe stato l'asfalto reso viscido dalla pioggia. L'auto ha prima impattato contro un paletto e poi si è ribaltata finendo violentemente contro il muro. All’arrivo dei soccorsi, per Mery già non c'era più nulla da fare. Feriti, ma non in pericolo di vita, gli altri due ragazzi.