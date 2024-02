Riapre il pronto soccorso del San Giovanni Bosco: arriva l'annuncio

Il pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli sta per riaprire. La notizia è stata diffusa da "Nessuno Tocchi Ippocrate" che rilancia la decisione dell'Asl Napoli 1 Centro. "Il pronto soccorso del San Giovanni Bosco riaprirà a Maggio 2024, questo emerge da una nota organizzativa della direzione generale della ASL Napoli 1 Centro. Una ottima notizia per la sanità partenopea! In Bocca al Lupo alla Dott.ssa Lucia Morelli individuata come nuovo primario del DEA di II LIVELLO!", si legge nel post.

La petizione per la riapertura

Ad inizio anno era anche stata lanciata una raccolta firme per chiedere all'Asl di riprire il presidio di primo soccorso. Il consigliere della VII Municipalità Giuseppe Pistone scrisse. "Questa petizione nasce da una grande necessità ,che riguarda tutta la comunità di Napoli. Il pronto soccorso del Presidio Ospedaliero San Giovanni Bosco, sito in Via Filippo Maria Briganti 255, è di grande importanza per la cittadinanza. La sua chiusura ha lasciato un vuoto nel sistema sanitario della nostra città. Napoli ha una popolazione di oltre 3 milioni di abitanti e ogni giorno centinaia di persone hanno bisogno dell'assistenza medica urgente che solo un pronto soccorso può fornire.

Con la chiusura del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero San Giovanni Bosco, molti cittadini sono costretti a viaggiare lunghe distanze per ricevere cure mediche urgenti. La riapertura del pronto soccorso non solo migliorerà l'accesso alle cure mediche per i residenti locali, ma contribuirà anche a ridurre il sovraffollamento negli altri ospedali della città.

Chiediamo quindi alle autorità competenti di prendere in considerazione la riapertura del Pronto Soccorso presso il Presidio Ospedaliero San Giovanni Bosco. È tempo che i nostri diritti alla salute vengano rispettati e che le istituzioni si facciano carico delle esigenze dei cittadini. Firma questa petizione se anche tu credi nella necessità di riaprire questo importante servizio sanitario nella nostra città", si legge nel testo di presentazione.