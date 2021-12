Qualità della vita, Napoli al novantesimo posto in Italia

Il progressivo superamento della crisi pandemica rilancia le città metropolitanenella classifica sulla Qualità della vita nelle province italiane, pubblicata oggi dal 'Sole 24 Ore'. Roma sale dal 32esimo al 13esimo posto, Firenze dal 27esimo all'11esimo.

Dopo anni di progressivo peggioramento Napoli torna a scalare posizioni (una) collocandosi 90esima. Benevento è 86esima, Salerno ottantanovesima, Avellino 93esima e Caserta al centesimo posto.

Ai primi tre posti in Italia ci sono in ordine Trieste, Milano, Trento, Aosta, Bolzano, Bologna, Pordenone, Verona, Udine, Treviso. Ultimo posto per Crotone, preceduta da Foggia e Trapani.

La graduatoria si basa su 6 indicatori generali: ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia, società e salute, ambiente e servizi, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero.

Il dettaglio su Napoli

Napoli risulta prima in Italia per quanto concerne il patrimonio museale e ultima invece per lo spazio abitativo in mq (superficie media in base ai componenti medi delle famiglie).

96esimo posto per ricchezza e consumi, 106esima posizione per giustizia e sicurezza (prima in classifica per rapine) e 98esima per ambiente e sicurezza le note dolenti.