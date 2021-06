Vaccini, De Luca: "Pfizer per gli over 60 e per gli under 18. Per tutti gli altri Johnson&Johnson"

Vincenzo De Luca, a margine di un incontro a Santa Lucia in Regione, ha spiegato come si procederà per la somministrazione dei vaccini.

"Ai cittadini campani sopra i 60 anni e al di sotto dei 18 anni verrà somministrato il vaccino Pzifer, mentre per le altre fasce di età Johnson&Johnson (monodose)".

Napoli immune da luglio

"Napoli completamente immune entro luglio. Tutti con la prima dose, una metà anche i richiami, ma avere già tutta la popolazione vaccinata è un risultato straordinario. Penso avremo lo stesso risultato per i capoluoghi di provincia. La campagna di vaccinazione dai 12 anni in su andrà avanti se il Governo e il commissario decideranno di dare più vaccini alla Campania così come abbiamo dato più vaccini alle regioni più anziane. Importante non fare ricreazione. Poi a ottobre, novrembre e dicembre vedremo come fare. L'Iss dovrà dirci se immunizzazione personale medico sussiste o no o se dovremo invece fare la terza dose per garantire la sicurezza degli ospedali. Dovremo fare una verificata attenta sulle varianti. Il messaggio è di serenità, stiamo uscendo dal calvario, ma ne usciamo fino in fondo se stiamo attenti", ha spiegato Vincenzo De Luca.