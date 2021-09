Odore nauseabondo per tutta la notte: incubo per i residenti di tre città

Giornata da incubo per i residenti di diversi Comuni dell'area a nord di Napoli, Giugliano, Qualiano e Villaricca. In particolare ieri notte le città sono state invase da odori nauseabondi, come denunciato dai cittadini che vivono in quelle aree.

E' la terza volta che accade in dieci giorni e non si conoscono ancora le cause precise dell'accumularsi dei rifiuti, che causano tali problematiche. I residenti sono stati costretti a chiudere le finestre nonostante il caldo. Tante le proteste sui social. All'orizzonte una manifestazione di protesta.