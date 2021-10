Depuratore Licola, barricati in casa per sopravvivere al cattivo odore: il grido d'aiuto dei cittadini

Aria irrespirabile, oramai da anni. Licola soffre il suo depuratore, con i cittadini costretti da tempo a barricarsi in casa per evitare i fastidiosi miasmi che provengono dall'impianto.

Nel febbraio 2020 a Pozzuoli si tenne un consiglio comunale sul problema, alla presenza peraltro del vicepresidente della Regione e assessore all'Ambiente Fulvio Bonavitacola. L'opposizione denuncia che da allora non è cambiato nulla. "Sono passati oltre venti mesi da quel consiglio e delle centraline non c’è traccia – spiega il consigliere di Pozzuoli ORA Raffaele Postiglione – La comunità ed i cittadini hanno il diritto di conoscere cosa si respira in quell’area e se sia tutta colpa del depuratore o anche di altre attività autorizzate e volute da questa amministrazione su quel territorio".

"La proposta del Sindaco e della maggioranza si è rivelata purtroppo un fallimento: in questi giorni è andata deserta anche la seconda procedura di gara per la realizzazione dell’impianto di monitoraggio. È paradossale – prosegue Postiglione – che l’amministrazione abbia declinato l'intervento della Regione, senza oneri per il nostro ente. È l’ennesima dimostrazione di un interesse prevalente alla gestione di risorse che alla risoluzione di problemi. In un anno e mezzo l’unica cosa tangibile prodotta sono i circa 50mila euro di progettazione affidati in maniera diretta all’Università di Salerno".

Pozzuoli ORA, attraverso lo stesso consigliere Raffaele Postiglione, ha scritto a Bonavitacola per metterlo al corrente della situazione e "chiedergli un intervento tempestivo della Regione Campania".