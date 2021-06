Depuratore di Cuma-Licola, aria irrespirabile: alcuni lasciano le case

In particolare tra via Domitiana e via Reginelle i miasmi, denunciano i residenti, sono diventati insopportabili

Proseguono i problemi al depuratore di Cuma-Licola. Numerosi residenti della zona tra licola e Monterusciello lamentano da giorni miasmi oramai insostenibili.

In particolare tra via Domitiana e via Reginelle l'aria è diventata irrespirabile, una trappola considerato anche il caldo di questi giorni.

Come riportato da Cronaca Flegrea, qualcuno sta anche lasciando la propria abitazione per trasferirsi altrove con l'intera famiglia. Non è chiaro per quale ragione le condizioni generate dal depuratore sono peggiorate ulteriormente.