Arrestato rider della droga: spacciava sulla bici elettrica

Controlli a tappeto dei Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia nelle strade più affollate della città. In manette un 29enne del posto e sorvegliato speciale. Il giovane è stato intercettato in Via Tommaso D’Amalfi alla guida di una bici elettrica e quando gli è stato imposto l’alt ha accelerato tentato di sfuggire al controllo, abbandonado anche il mezzo.

Il tentativo di fuga, però, è stato inutile. Il giovane è stato bloccato. Addosso aveva 50 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e un rotolo di cellophane per confezionare le dosi. Il giovane è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza, ed è finito in carcere in attesa di giudizio.