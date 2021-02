Si inaugura il punto vaccinale di Bacoli e Monte di Procida

Il Parco Vanvitelliano del Fusaro ospiterà questa grande operazione di “protezione civile” per la lotta al Covid-19

La collaborazione per il raggiungimento di un obiettivo comune: finalmente il Punto Vaccinale Condiviso di Bacoli e Monte di Procida è realtà e sarà inaugurato il prossimo mercoledì 10 febbraio.

La notizia è stata divulgata dal Sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione e dal Sindaco di Monte di Procida Giuseppe Pugliese.

Un grande lavoro sinergico e di squadra quello realizzato da noi della Protezione Civile Falco con le due Amministrazioni Comunali di Bacoli e Monte di Procida, con l’ASL Napoli 2 Nord e la Regione Campania.

Il Parco Vanvitelliano del Fusaro ospiterà questa grande operazione di “protezione civile” per la lotta al Covid-19.

"Sempre in prima linea e sempre operativi per il nostro territorio" spiega in una nota la Protezione Civile Falco.