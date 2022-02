Rapina al Punto Nave, i titolari: "Scena da fiction. Chiediamo scusa a tutti"

"Vogliamo chiedere scusa a tutte le persone che ieri sera erano nostri ospiti". Dopo la rapina nel ristorante Punto Nave di Monterusciello il pensiero dei titolari va subito ai clienti che si sono ritrovati protagonisti di quella che gli stessi titolari hanno definito una "scena da fiction":

Con un post pubblicato su Instagram i titolari del noto rostorante hanno comunicato che verrà rinforzata la sicurezza, con la speranza di riuscire a lasciarsi alle spalle questa brutta esperienza.

La rapina è avvenuta intorno alle 23 di mercoledì sera, 16 febbraio. Un gruppo di criminali, tutti a volto coperto, armati di pistole e fucili, sono entrati nel ristorante e si sono fatti prima consegnare il denaro delle casse, poi hanno minacciato e derubato i clienti ai tavoli. Durante la fuga, inoltre, hanno esploso un colpo di fucile verso un'automobile parcheggiata, a scopo intimidatorio.

"Continueremo a dare il meglio"

Il giorno dopo, i titolari del locale si sono così espressi via social: "Ringraziamo di Cuore a tutti voi che ci siete stati vicini con i vostri messaggi di solidarietà. Per fortuna solo tanta paura, nessuno si è fatto male! Il primo pensiero il giorno dopo va per i nostri clienti, spettatori increduli! Siamo super mortificati e vogliamo chiedere scusa a tutte le persone che ieri sera erano nostri ospiti.

Da stasera rinforzeremo la sicurezza ai massimi livelli. Sono trenta anni che ci preoccupiamo di dare un servizio eccellente ai nostri clienti, dando il massimo in ambito culinario, ma ci rendiamo conto di vivere un periodo particolare! Crediamo nel nostro territorio e continueremo a dare il meglio di noi.

La riapertura, poi, è stata accompagnata da un altro post social, con tanto di foto di gruppo: "Con il Sorriso di Sempre! Non ci sono parole per descrivervi l’energia che ci state trasmettendo ! Grazie per la Vostra Vicinanza". Sono stati tanti, infatti, i messaggi di vicinanza arrivati anche di volti noti della musica e dello spettacolo.