Puntarono la pistola contro i poliziotti durante un inseguimento: tutti scarcerati

Sono state scarcerate le tre persone che lo scorso 20 giugno, a Mugnano, vennero bloccati dalla Polizia al termine di un inseguimento, partito dopo aver forzato un posto di blocco a Villaricca.

Durante l'inseguimento uno dei fuggitivi puntò una pistola contro gli agenti. Nel tragitto, inoltre, i tre si liberarono di due borselli contenenti munizioni e tre pistole, una delle quali risultata rapinata a una guardia giurata a Volla, e un coltello con la lama di 23 centimetri.

Il Tribunale di Napoli Nord ha scarcerato ieri, per motivi di salute, l'ultimo della banda un 56enne di Giugliano in Campania. L'uomo è stato difeso dall'avvocato Fabrizio De Maio che si è visto accogliere la richiesta di attenuazione della misura cautelare del carcere con gli arresti domiciliari malgrado l'opposizione degli inquirenti.

Gli altre due fermati sono stati scarcerati, come detto, in precdenza. Un 44enne, per motivi di salute, è uscito dal carcere circa venti giorni fa; mentre l'11 agosto è stato scarcerato un 45enne che si è mostrato collaborativo. Ai tre vengono contestati i reati di porto illegale di armi, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.