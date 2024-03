Prende a pugni moglie e figlia e le manda in ospedale: arrestato padre violento

Un 39enne di Villaricca è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Ieri sera l'ennesima aggressione ai danni della moglie che, secondo gli inquirenti, subisce vessazioni da anni. L'uomo, inoltre, si sarebbe scagliato anche contro la figlia 13enne.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha prima aggredito la moglie verbalmente e poi è passato a pugni e schiaffi che hanno raggiunto anche la figlia minorenne. Le urla hanno spinto i vicini ad allertare i carabinieri che sono subito intervenuti sul posto.

Il 39enne, ancora agitato, è finito in manette. Per lui l'accusa è di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Le due vittime, invece, sono state portate in ospedale. Entrambe, secondo i medici, guariranno entro 30 giorni: la più grande delle due ha subìto anche la frattura di una costola.