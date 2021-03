"Non possiamo più vivere così. Capisco la pandemia ma siamo in ginocchio": la denuncia di un ristoratore

La zona rossa, entrata in vigore l'8 marzo in Campania, con il divieto di servizio al tavolo, sta causando ingenti danni economici a ristoranti e pub. Il settore della ristorazione nell'ultimo anno è stato fortemente penalizzato e il trend non sembra cambiare neppure con il Governo Draghi, a causa, non dobbiamo dimenticarlo, della terza ondata Covid e per l'arrivo delle varianti.

"Parlo a nome mio e di tutti i commercianti soprattutto di Torre del Greco. Non possiamo vivere così. Capisco la pandemia e i problemi, ma queste restrizioni solo per noi la sera non sono giuste. Già a pranzo si lavora poco. Il danno economico è grosso, restiamo aperti solo per pagare le spese, ma non ce la facciamo sempre. Il lavoro è calato più del 60%. Parlano solo di bonus ristori. Questi famosi mille euro che ci daranno li avremo tra aprile e maggio. Come facciamo a vivere così? Dobbiamo iniziare a farci sentire e a non piegare sempre la testa", denuncia a NapoliToday Luigi Pirone, proprietario della paninoteca di Torre del Greco "Un Posto al Sole".