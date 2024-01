Chiude dopo 35 anni il pub America Videosteria: "Ci mancherete"

Chiude il 10 gennaio dopo 35 anni di attività il “Pub America Videosteria”, storico locale di via Crocevia. Ad annunciarlo con un reel sui social Enzo Alfano, gestore dell'attività commerciale.

Il pub era diventato un vero e proprio punto di riferimento della movida sorrentina e la decisione di chiuderlo ha destato sconcerto nei clienti. Sono in tantissimi sui social a scrivere messaggi di commiato ad Enzo e alla moglie Patrizia.

Eccone uno, scritto da una assidua frequentatrice del pub America: "Quanti ricordi ho vissuto insieme a voi e con il mio amico Stefano Di Mauro e Angela Cacace potremmo scrivere un libro. Ricordo quando è nata Rossella mia figlia, circa 30 anni fa', vennero al pub Serafino Di Maio e Stefano, mi portarono una bottiglia di Berlucchi per festeggiare, decidemmo di non berla perché calda, allora la misi in frigo, però prima decidemmo di firmarla e datarla, dopo 18 anni ci ritrovammo al Pub America, in occasione della festa che gli avevo preparato".