Psichiatra minacciata con la pistola: "Ho paura perché potrebbe rifarlo"

"Mi sarei aspettata che venisse arrestato, invece lo hanno ricoverato solo in ospedale". E' scossa, preoccupata ma vogliosa di riprendere il suo lavoro nel Centro di salute mentale di Secondigliano la dottoressa minacciata con una pistola da un suo paziente.

L'episodio è avvenuto a fine turno di martedì 16 maggio, alle 19.30. Mentre gli operatori del Centro si trovavano nell'archivio, l'uomo è entrato e ha estratto l'arma: "L'ha posata sul tavolo - racconta la dottoressa che preferisce restare anonima e non mostrare il suo volto - e poi l'ha caricata e puntata alla gamba di un infermiere. In quel momento ero al telefono con il caposala che ha capito la situazione e ha chiamato la polizia. Sono arrivate due volanti in pochi minuti. Solo dopo abbiamo capito che la pistola era a salve".

Nel parlarne la donna appare agitata: "Sono sollevata, da un lato, ma preoccupata dall'altro perché questa persona è ancora libera e nelle possibilità di fare del male. Ci hanno detto che essendo un nostro paziente non potevano arrestarlo ma solo farlo ricoverare. Questo paziente viene da 16 anni di carcere". Il tema delle persone affette da disagio psichiatrico che metto in atto comportamenti criminali è aperto e divisivo in Italia. Il percorso di chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari, più lager che strutture di recupero, si è dimostrato fallimentare. Sono stati sostituiti dalle Rems, luoghi semi-residenziali ai quali manca personale, fondi e progetti de reinserimento.

L'Asl Napoli 1 centro, nella persona del direttore generale Ciro Verdoliva, ha assicurato assistenza legale e la costituzioni a parte civile in caso di processo a carico del paziente. Intanto, la vittima della minaccia è pronta a rientrare a lavoro: "Ho ricominciato già oggi perché questa è la nostra missione. Quindi, ripartiamo".