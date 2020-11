De Magistris rincara la dose: "Il mio provvedimento clamoroso è una provocazione"

''La clamorosità del provvedimento sta nella provocazione. In qualche modo sto dicendo al Governo nazionale e al governo regionale che se il problema sono le persone che camminano e il contagio si diffonde non si deve scaricare sui cittadini, sui poliziotti e sul sindaco ma dovevate assumervi la responsabilità di fare la zona rossa''. Così a Rainews24 il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, rispetto ''ai provvedimenti clamorosi'' annunciati nella tarda serata di martedì e che si concretizzeranno oggi con l'emanazione di un'ordinanza.

L'ex pm ha spiegato: ''Farò un elenco di circa 90 strade che sono state individuate insieme col Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza in cui ci sono molte persone che camminano e nel caso in cui ci siano assembramenti particolari si interverrà sulle 90 strade''.