De Magistris: "Adotterò provvedimenti clamorosi su Napoli"

''Insieme alla Giunta adotterò provvedimenti clamorosi per far capire al Governo che c'è una questione Campania molto seria. C'è un giallo Campania'', è quanto riferito dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a SkyTg24.

''Non possiamo rimanere inerti di fronte a questo atteggiamento pilatesco. La situazione è drammatica e ancora non è stata sciolta la riserva. Questa situazione non può andare avanti, non vorrei che si intervenisse in ritardo'', ha proseguito poi il sindaco che chiede per la Campania, la zona rossa, al fine di contenere l'epidemia Covid-19.

Misure più rigorose

"Io sono sconcertato: se guardo quello che accade a Napoli e ascolto medici e pazienti la situazione è drammatica. Ci sono le file per avere l’ossigeno, le ambulanze arrivano anche con un’ora di ritardo negli incidenti stradali. Intanto si assiste a un balletto di responsabilità tra governo e regioni. La situazione negli ospedali di Napoli è drammatica", ha infine chiarito nel corso di Carta Bianca.