Terremoti, negli ospedali scattano le prove di emergenza |VIDEO

Una prova utile non solo in caso di terremoti ma per qualsiasi emergenza possa accadere. L'esercitazione messa in campo dall'Asl Napoli 2 negli ospedali di Giugliano (zona rossa) e Frattamaggiore (zona gialla) era prevista da tempo, ma ha attirato l'attenzione perché è stata la prima dopo che anche le istituzioni hanno alzato il livello di guardia su quanto sta accadendo nei Campi Flegrei.

I due pronto soccorso sono stati messi sotto stress con un massiccio afflusso di pazienti con codice dal verde al rosso. "E' solo un caso che questo evento sia in concomitanza con l'aumento dell'attività sismica nei Campi Flegrei - spiega Luigi Langella, direttore 118 dell'Asl Napoli 2 - Il protocollo di emergenza scatta nel momento in cui ci sono, per esempio, sette codici rossi in un'ora. In quel momento, entra in vigore un dispositivo che prevede la dimissione dei pazienti dimissibili e la concentrazione del personale sui casi più gravi". I pazienti sono stati impersonati da comparse, che hanno finto diverse problematiche, da quelle traumatiche a quelle respiratorie.

Le prove sono state effettuate ipotizzando la non necessità di un'evacuazione, ma anche se dovesse verificarsi questo caso esiste un protocollo: "Siamo preparati all'allestimento di un ospedale da campo - afferma Mariarosaria Basile, direttrice Servizio protezione e prevenzione dell'Asl - Nei casi più gravi è previsto anche l'intervento di Croce rossa e Protezione civile. Se dovesse verificarsi un evento tragico, è importante che tutti sappiano che cosa fare". Domani, sabato 7 ottobre, toccherà all'Ospedale La Schiana di Pozzuoli.