Prova a sgozzare l'ex compagno: 42enne in manette per tentato omicidio

I carabinieri della stazione di Giugliano hanno arrestato per tentato omicidio una 42enne incensurata del posto. Alle 7:30 i carabinieri erano intervenuti nell’ospedale San Giuliano per una persona ferita. Poco prima un 50enne incensurato del posto era stato portato dal 118 perché ferito alla gola da arma da taglio.

Dai primi accertamenti i militari hanno constatato che l’uomo avrebbe litigato a via Pigna con la 42enne, sua ex compagna. La donna - non accettando la fine della loro relazione - avrebbe colpito l’uomo alla gola con un oggetto contundente per poi fuggire.

I carabinieri si sono messi alla ricerca della donna che è stata trovata nella sua abitazione. L’arma non è ancora stata trovata. L’arrestata è stata trasferita in carcere in attesa di giudizio. Per la vittima una ferita lacero contusa alla gola giudicata guaribile in 15 giorni.