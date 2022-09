Prova a picchiare un poliziotto durante una rissa e poi scappa: il giorno dopo si costituisce

Lo scorso lunedì un agente del Commissariato di Ischia, libero dal servizio, era intervenuto per sedare una lite tra un gruppetto di persone in via delle Terme ad Ischia.

In particolare, una di esse, in evidente stato di alterazione alcolica, aveva minacciato il poliziotto con frasi oltraggiose tentando più volte di colpirlo, anche con una bottiglia, ma l’operatore era riuscito ad evitare i colpi dirigendosi verso il commissariato, poco distante, per chiedere ausilio.

Poco dopo, l’uomo e gli astanti si erano già allontanati facendo perdere le loro tracce. Il giorno dopo l’aggressore si è presentato in Commissariato dove è stato identificato per un 49enne della Repubblica Dominicana e denunciato per oltraggio, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.