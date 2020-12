La protesta non si ferma, traffico in tilt sul lungomare anche oggi

Manifestazione sul lungomare del comparto delle agenzie di viaggio e degli operatori del turismo sul Lungomare per la crisi economica legata al Covid. Decine di addetti del settore chiedono sostegni regionali o nazionali. Il corteo (senza sigle o bandiere) è partito da piazza Vittoria per poi proseguire su via Partenope.

Disagi per il traffico veicolare.