Scontri per il lockdown: arrivano i primi due arresti

Ci sono i primi due arresti per gli scontri che si sono verificati nella tarda serata di ieri sera a via Santa Lucia. Due persone, entrambe di 32 anni, sono state arrestate dalla Digos ieri sera a via Santa Lucia. Al momento si sa che si tratta di due uomini già noti alle forze dell'ordine e provenienti dal quartiere Vasto. Secondo le prime notizie i due giovani sono stati fermati dagli agenti durante gli scontri e uno di loro aveva una bottiglia vuota in mano.

Gli investigatori stanno provando a ricostruire le fasi più convulse delle proteste e in particolare i momenti in cui sono state prese d'assalto le forze dell'ordine. Un dettaglio non è sfuggito agli investigatori: durante gli scontri decine di motorini sono stati utilizzati per fermare l'intervento degli uomini in assetto anti-sommossa. Si tratterebbe di un azione organizzata quindi su cui ha posto l'accento anche il viceministro dell'Interno, Matteo Mauri che ha parlato specificamente di “un'azione preorganizzata”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto per oggi pomeriggio alle 18 è stata convocata una nuova riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la prefettura di Napoli.