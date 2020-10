Proteste contro il lockdown: i manifestanti assaltano Palazzo Santa Lucia (VIDEO)

Alcune centinaia di persone stanno assaltando in questi minuti Palazzo Santa Lucia. Spostandosi dal lungomare verso il palazzo della Giunta regionale, la frangia più violenta dei manifestanti ha preso di mira il palazzo governativo regionale. Il cordone delle forze dell'ordine è stato eluso e sono stati lanciati oggetti di ogni natura contro lo stabile. Da bottiglie di vetro a pietre, sono stati tutti utilizzati per colpire l'edificio. I carabinieri sono stati accerchiati dai manifestanti e sono in condizioni fortemente a rischio per la loro incolumità. Incendiati dei cassonetti e lanciati dei petardi in loro direzione mentre provano a proteggere l'area.