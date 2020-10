In duemila protestano sotto la sede della Regione e violano il coprifuoco: scontri con le forze dell'ordine

Sono circa duemila le persone che hanno raggiunto Palazzo Santa Lucia da diversi punti della città per protestare contro le restrizioni imposte dalla Regione Campania per l'emergenza Coronavirus. Al grido “libertà-libertà” hanno letteralmente invaso l'area circostante il palazzo della Giunta regionale e hanno bloccato anche il lungomare. I manifestanti sono arrivati sia dal lungomare stesso che dal centro storico. In particolare qualche centinaio si era dato appuntamento nei pressi dell'Orientale per poi incamminarsi e raggiungere a piedi il palazzo della Giunta. Dal centro storico hanno attraversato piazza Bovio, piazza Municipio e sono poi arrivati a Palazzo Santa Lucia e sul lungomare. Il palazzo è protetto dalle forze dell'ordine in assetto anti-sommossa.

Gli scontri

Scontri si stanno verificando con esplosione di petardi e lancio di oggetti contro gli uomini in divisa. Le forze dell'ordine hanno lanciato la carica con lancio di lacrimogeni. Secondo le prime informazioni ci sarebbe anche un carabiniere ferito dopo essere stato accerchiato da sei o sette manifestanti. Il traffico è stato completamente bloccato dalle persone in corteo tra le auto che non hanno ancora lasciato la zona. Aggrediti i giornalisti e picchiata in diretta la troupe di Sky. I manifestanti hanno forzato il blocco e sono riusciti ad avvicinarsi sotto la sede della Regione. Le forze dell'ordine in numero insufficiente, dovendo contrastare scene di vera e propria guerriglia urbana.

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video...