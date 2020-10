Proteste contro il coprifuoco: centinaia di persone in piazza (FOTO E VIDEO)

Centinaia di persone si sono date appuntamento a largo San Giovanni Maggiore per protestare contro il coprifuoco e la possibilità di un lockdown in Campania. La piazza antistante all'istituto Orientale è completamente occupata dai manifestanti che hanno affisso striscioni in cui chiedono un intervento socio-economico in caso di lockdown.

In piazza ci sono persone appartenenti operatori sociali, universitari che dopo aver “occupato” la piazza si recheranno nei pressi del palazzo della Giunta regionale della Campania a Santa Lucia.

