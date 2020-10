Il comandante Esposito: “I commercianti non si comportano così. Li conosciamo, non erano loro”

Il comandante della Polizia Municipale di Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio CRC Targato italia riguardo la protesta avvenuta ieri e afferma: “È stata una nottata dura, eravamo predisposti a un’attività complicata e impegnativa ma siamo andati oltre le previsioni, è noto a tutti come si svolte le cose”. Sulle parole di Nicola Morra, riguardo una probabile regia criminale, il comandante della polizia municipale dichiara: “Noi abbiamo rapporti continuativi con i commercianti e i ristorati perché li controlliamo di frequente, non è questo il loro modo di confrontarsi. Vivendo in un paese democratico è giusto protestare e gli imprenditori che conosciamo non lo fanno in questo modo, è evidente che le rivolte di ieri sono state dovute a delle infiltrazioni, è un peccato”.

Ciro Esposito fa chiarezza sulla situazione all’interno della sua squadra, dicendo: “Non ci sono stati feriti all’interno della polizia, gli uomini che si sono impegnati sono stati bravi a non reagire, si è risolta solo con un grande spavento e un’autovettura danneggiata, dopodiché – continua – già dalla notte inoltrata la situazione si è tranquillizzata, stamattina è tranquillo, si sono fatte valutazioni tecniche per capire come affrontare la serrata”. In previsione di una seconda protesta, Ciro Esposito conclude: “Bisogna stare attenti, saremo in campo anche stasera in collaborazione con gli altri nel caso dovesse esserci una replica di ciò che è accaduto ieri”.