Proteste contro il Green pass: sabato nuova manifestazione

Sabato 31 luglio una nuova manifestazione, indetta dal gruppo “Napoli non si piega”, è convocata per le 17:30 in piazza Dante, stesso luogo da cui sabato scorso è partito un corteo di contestatori che rifiutano il vaccino e contestano le disposizioni del governo sulla certificazione verde.

Sulle pagine social e Telegram i contestatori avvertono che "causa rischio censura, in collaborazione con tutti gli amministratori di gruppi no Green Pass, le manifestazioni si ripeteranno ogni sabato fino ad abolizione del Green pass". Iniziative di protesta sono annunciate sabato alle 17:30 in contemporanea in 23 città italiane.