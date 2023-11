Parco Mascagna 'cimitero degli alberi'? Che cosa sta succedendo nell'area verde del Vomero

Domenica mattina si è tenuta una nuova manifestazione di protesta dinanzi ai cancelli del parco Mascagna al Vomero, attualmente chiuso per lavori.

Al centro della protesta proprio le modalità della riqualificazione in corso, iniziata lo scorso 20 novembre. Quella che doveva essere una messa in sicurezza si sta traducendo – per alcuni tra comitati e ambientalisti – in una strage di alberature. In un paesaggio spettrale, da "cimitero degli alberi", come l'ha definito qualcuno.

Le polemiche

In particolare "Rete Sociale no Box" e "Mamme del parco Mascagna" chiedono lo stop immediato degli abbattimenti e la presentazione di un progetto chiaro soprattutto sul numero di quelli ritenuti necessari. La consigliera regionale Maria Muscarà sui social ha sottolineato anche l'assenza di un cartello di cantiere, obbligatorio in questi casi, con esposizione del progetto, persone coinvolte, cifra stanziata, data di inizio e di fine lavori.

Vincenzo Santagada, assessore al Verde del Comune di Napoli, dal canto suo ha assicurato che la messa in sicurezza prosegue e che non si abbatterà più dello stretto indispensabile.

"Alberi sostituiti entro il prossimo marzo"

"Nel parco Mascagna accade ciò che sta succedendo in tutta Napoli, ovvero 15 anni di incuria adesso chiedono il conto – spiega a NapoliToday Roberto Braibanti, presidente di Gea Ets – Con incuria intendo potature e messe a dimora sbagliate, abbandono, situazioni che in un ambiente fortemente antropizzato come il Vomero hanno un peso importante. Gli alberi sono creature viventi, che se trattate male si ammalano esattamente come succede con gli uomini".

Nel concreto, prosegue Braibanti, "il Comune di Napoli ha un referto agronomico che parla di 25 o 26 alberi da abbattere perché a rischio di crollo. Sono quasi tutti lecci colpiti da funghi che hanno scavato al loro interno o comunque da parassiti che li hanno in parte danneggiati". "In un recente convegno – prosegue – sempre il Comune ha assicurato che questi alberi, tutti, saranno sostituiti con altri della stessa specie entro il prossimo marzo, quando dovrebbe riaprire il parco. Inoltre verrà garantita per l'estate anche l'innaffiatura. Insomma l'unica cosa che non va è l'assenza di un cartello di cantiere, lì effettivamente non c'è".

Ma allora qual è il problema? "Il problema, un po' come dimostra anche quanto successo nel Parco dello sport a Bagnoli dove recentemente alberi sani sono stati potati malissimo, è che c'è una cattiva gestione degli alberi a Napoli e questa va assolutamente superata. Speriamo che il regolamento del verde, oramai in dirittura d'arrivo, possa aiutare l'amministrazione a trovare delle soluzioni".