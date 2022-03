Caos a via Toledo davanti al noto negozio: ecco cosa è successo - VIDEO

Protesta, questa mattina, all'esterno del punto vendita di Zara a via Toledo. Il sit-in, che ha attirato l'attenzione di tanti passanti, è stato organizzato da SI Cobas Napoli per il licenziamento di un ex lavoratore dello store, legato ad un'azienda che collabora con Zara in subappalto.

Al presidio era presente anche Mimì Ercolano di SI Conbas: "La protesta andrà avanti fino a quando l'azineda non ci chiamerà e revocherà il licenziamento". Il licenziamento sarebbe avvenuto una ventina di giorni fa.