Whirlpool, gli operai di nuovo in piazza: "Per il Governo tempo scaduto"

Si riaccende la luce sulla vertenza Whirlpool. Nelle ultime settimane, forti delle promesse del ministro allo Sviluppo economico Giorgetti, gli operai hanno tirato il fiato dopo oltre un anno e mezzo di serrata protesta contro la chiusura dello stabilimento di Napoli.

Il tempo, però, è passato invano e da Roma non arrivano risposte. Motivo per cui, i lavoratori hanno chiesto un incontro al prefetto di Napoli Marco Valentini in previsione della trasferta romana del 26 marzo che li vedrà protestare nuovamente davanti alla sede del Mef.