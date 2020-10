Protesta dei taxi al Vomero: a clacson spiegati sfilano a via Cilea (VIDEO)

Sono decine i taxi che stanno sfilando in questo momento lungo le strade del Vomero. Suonando i clacson, stanno così protestando per la grave situazione di crisi in cui versa il loro, così come tanti altri settori, a causa del Coronavirus. Le auto bianche hanno attraversato via Cilea e stanno continuando lungo le arterie viarie principali del quartiere. Una protesta pacifica, l'ennesima di queste ore, durante le quali migliaia di persone stanno facendo sentire la loro voce contro la stretta voluta dall'ultimo Dpcm e dalle ordinanze regionali.