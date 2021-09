Caos taxi al Beverello: "Caccia selvaggia al cliente e crociere negate"

Tassisti sul piede di guerra al Molo Beverello. Il sindacato Orsa taxi denuncia che da tempo le condizioni lavorative degli operatori stanno peggiorando progressivamente. Lo stallo dei mezzi e il rapporto con le compagnie crocieristiche sono al centro della protesta.

"Con i lavori eterni della metropolitana ci hanno spostato in un'altra area del Molo - spiega Rosario Gallucci di Orsa - Per come siamo sistemati non riusciamo a garnatire l'ordine delle corse, anche perché i turisti che arrivano non hanno un percorso da seguire, ma si sparpagliano in ogni direzione. Ciò porta a battibbecchi tra tassisti per il rispetto del turno e anche a una caccia al cliente che mette a disagio le persone".

Il secondo tema è ancora più spinoso, perché tocca direttamente le tasche dei tassisti: "E' venuta meno la principale fonte di reddito di chi opera nel Porto: i crocieristi. Molte compagnie impongono ai loro clienti la sigla di contratti che prevedono la possibilità i spostarsi solo con mezzi con cui sono stati già presi accordi, magari con la guida che li conduce in negozi di loro gradimento. La motivazione ufficiale è che tutto viene fatto per fronteggiare la pandemia, ma nessuno garantisce dal contagio i turisti che entrano in un negozio".