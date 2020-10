Piazza del Plebiscito, la protesta dei tassisti: "Subito indennizzi"

Circa cento tassisti sono in piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli, per protestare contro le restrizioni stabilite dall'ultimo Dpcm. Secondo i tassisti la chiusura dei ristoratori dalle 18 è un colpo per la categoria: "I turni serali li trascorriamo nei parcheggi", spiega un rappresentante all'Ansa. "Oltre duemila automobilisti con licenza e le loro famiglie sono in difficoltà", spiegano i tassisti. L'appello è rivolto al Premier Giuseppe Conte: si chiedono ristori immediati.

