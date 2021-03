Protesta tassisti: in 150 paralizzano la città

150 taxi hanno sfilato per le vie del centro di Napoli paralizzando il traffico per diverse ore. I tassisti partenopei hanno protestato per i mancati ristori alla categoria in crisi dall'inizio della pandemia. La mobilitazione è cominciata poco dopo le 9 all'aeroporto di Capodichino. Un corteo di vetture bianche ha prima rallentato la circolazione della Tangenziale e poi è defluito verso il centro città, creando non pochi disagi al traffico. I tassisti hanno percorso Piazza Garibaldi, Corso Umberto, via Medina, prima di dirigersi all'interno del porto dove hanno atteso l'incontro con i responsabili della Regione Campania.