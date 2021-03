Taxi, secondo giorno di protesta e nuovo blocco stradale (VIDEO)

Secondo giorno di passione per i tassisti di Napoli. Nuova sfilata di automobili bianche, nuovo blocco stradale. Stavolta, gli operatori hanno scelto di dirigersi verso Fuorigrotta, paralizzando il traffico della Tangenziale, per poi dirigersi verso Palazzo Santa Lucia.

I tassisti chiedono un intervento immediato delle istituzoni locali e statali per fronteggiare la crisi nera che vivono dall'inizio della pandemia e che l'istituzione della zona rossa ha acuito. Tra i sostenitori della protesta, il sindacato Orsa Taxi: "Abbiamo incontrato prima la Regione e poi il Comune - spiega il segretario Rosario Gallucci - In entrambi i casi possiamo parlare di flop. L'Amministrazione comunale non vuole prendersi responsabilità, neanche per agevolarci sulla viabilità. Galleria Vittoria resterà chiusa ancora a lungo e abbiamo chiesto la possibilità di attraversare via Chiaia, ma ci è stato negato. Noi di Orsa siamo sempre stati accanto alla base della categoria e alla protesta e abbiamo preferito che a parlare con le istituzioni fossero delegazioni dei lavoratori piuttosto che rappresentanti sindacali".

L'unica cosa ottenuta al termine dell'appuntamento con l'assessore Alessandra Clemente è l'impegno verbale a un'intercessione con il Governo.