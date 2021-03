Continua la protesta dei tassisti napoletani: bloccata Calata Capodichino - VIDEO

Continuano a protestare i tassisti napoletani che questa mattina hanno bloccato Calata Capodichino. Dietro la protesta c'è sempre la mancanza di ristori alla categoria, ormai in crisi da oltre un anno. Quella di stamattina è l'ennesimo sit-in. Solo lunedì scorso 150 taxi avevano paralizzato la città. Il corteo era partito dall'aeroporto di Capodichino, rallentando prima la circolazione sulla Tangenziale per poi bloccare il centro città, creando non pochi disagi al traffico.

In quell'occasione i tassisti transitarono per Piazza Garibaldi, Corso Umberto, via Medina, prima di dirigersi all'interno del Porto per un incontro con i responsabili della Regione. Incontro che, stando alla protesta di questa mattina, sembra non aver portato i frutti sperati.