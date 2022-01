Covid, la manifestazione: "Basta con la borsa nera dei tamponi"

Movimenti in piazza del Plebiscito per protestare contro i costi della pandemia: "Test e mascherine sono a carico delle famiglie, mentre i centri si arricchiscono"

Il freddo non ferma il fronte 'Tamponi e mascherine gratis' che da settimane scende in piazza per protestare contro i costi della pandemia. I movimenti napoletani, tra cui Potere al popolo, 7 novembre, Si Cobas e Rifondazione comunista, hanno presidiato piazza del Plebiscito chiedendo un intervento immediato al Governo e alle istituzioni locali: "Mentre le famiglie ormai devo sobbarcarsi i costi del tracciamento e della lotta al virus ci sono centri che fatturano anche un milione di euro al giorno con i tamponi" afferma un manifestante. Nel video che pubblichiamo, le voci della protesta.