Studenti "svestiti" e mani "insanguinate": si protesta contro l'alternanza scuola-lavoro (VIDEO)

Flash mob di alcuni giovani con gli attivisti di Potere al Popolo in via Santa Brigida in ricordo dei due studenti morti, mentre erano impegnati in uno stage. Un sit-in organizzato, in sostanza, per chiedere l'abolizione dell'alternanza scuola-lavoro

Tre studenti vestiti da operai si sono svestiti e si sono cosparsi con della vernice rossa davanti alla sede regionale del Partito Democratico. La protesta è promossa da "Studenti autorganizzati campani", dal centro sociale "ex Opg" e dal partito "Potere al Popolo". Un flash mob per ricordare le morti premature di Lorenzo e Giuseppe, i due giovani deceduti durante uno stage nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro.

La protesta è stata anche accompagnata dallo striscione: "Le vostre mani sono sporche del nostro sangue".

Video di Potere al Popolo