Coronavirus, a Napoli ancora proteste: "Disobbedienza civile, non paghiamo le tasse"

Centinaia di persone sono tornate in piazza per protestare contro le ultime restrizioni decise dal Governo in tema di contenimento del rischio di contagio da Covid-19. A Napoli, partiti dal lungomare e arrivati a Santa Lucia, all'esterno del palazzo della Regione, comitati civici e commercianti, ma anche associazioni per il diritto alla casa. "Tra poco arrivano le tasse: bisogna dare risposta una fortissima. Disobbedienza civile, non si pagano le tasse. Così si fa la lotta fiscale a un Governo criminale", spiega una signora giunta da Roma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sospendete gli abbattimenti delle case", spiega un signore al megafono. "Abbattere una casa non è giustizia ma giustizialismo", recita uno dei tanti cortelli. In testa al pacifico corteo c'era una bara. Tra gli slogan anche: "O ci ascoltate o rischiate le quattro giornate". I commercianti chiedono contributi a fondo perduto per tutte le attività commerciali (20mila euro per chi ha tra 0 e 5 dipendenti, 50mila euro per chi ha da 10 a 20), detrazioni dei fitti e delle utenze. Decine i poliziotti a presidio degli ingressi al Palazzo e degli sbocchi sulla pubblica via.