Protesta ristoratori lungomare: "Diteci se dobbiamo morire di fame o di Covid"|VIDEO

"Siamo esasperati. Puniscono sempre noi. La nostra categoria è vista come il male senza spiegazioni. Lo sappiamo che questa protesta è inutile, ma che dobbiamo fare per farci ascoltare? I politici ci devono dire se dobbiamo morire di Covid o di fame?". E' il grido d'allarme lanciato sul lungomare di Napoli questa mattina dai ristoratori. I manifestanti, circa 100, hanno bloccato il lungomare nel tratto di via Nazario Sauro in direzione via Acton, sedendosi sull'asfalto e posizionando dei bidoni dell'immondizia per impedire il passaggio delle auto.

Sul posto anche la polizia.